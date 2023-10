Ook geen doorstart voor bezorgdienst failliet BCC

In enkele vestigingen van BCC is de faillissementsverkoop inmiddels gestaakt omdat de winkels te weinig voorraad meer hadden. Zaterdag zou de laatste uitverkoopdag zijn in de overige winkels. Koopjesjagers kunnen daarna nog terecht bij online veilinghuis Troostwijk, die de resterende voorraden zal verkopen.

Afgelopen week verkocht Troostwijk al de resterende wasmachines, drogers, koelkasten, airco’s en televisies van de vestiging in Venray. Ook veilt het de inventaris van een distributiecentrum van BCC in Maurik.