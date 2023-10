Mirage-topman Witteveen: 'Blokker en Intertoys gaan goed terechtkomen'

Hoe dan? In de vijf jaar daarvoor maakte Blokker Holding 940 miljoen euro verlies.

"Er moest ontzettend veel gebeuren. Jaap Blokker, met wie ik een bijzondere band had, was echt een icoon. Maar hij wilde niet investeren in dingen die geen extra omzet opleverden. Dat breekt een bedrijf uiteindelijk op."

"In de eerste plaats namen we afscheid van de onderdelen waarin we echt geen heil meer zagen. Daarna kan je sleutelen aan drie componenten; kosten, marge en omzet. Het moeilijkste is de omzet, daarvoor heb je de consument nodig. De marge hebben we goed verbeterd door ons eigen iconische Blokker-merk meer op de kaart te zetten. Kosten waren het makkelijkste, want daarin kan je snijden. Alles wat je maar kan bedenken hebben we aangepakt: de slechtlopende winkels gesloten, het IT-systeem dat met plakband aan elkaar hing vernieuwd. Dat was allemaal mogelijk door de veelbesproken bruidsschat."