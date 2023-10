Ahold redt Blokker-moeder van magazijnmisère

Albert Heijn bevestigt tegenover RTL Z dat het moederbedrijf Ahold haar intrek neemt in het mega-magazijn van Blokker in Geldermalsen. Eigenaar Michiel Witteveen van Mirage wil geen namen noemen, maar erkent wel bezig te zijn om andere bedrijven onderdak te geven in zijn distributiecentrum.

"Dat is nu namelijk te groot. Het vullen van die overcapaciteit heeft op dit moment onze specifieke aandacht. We zijn in de gelukkige omstandigheid dat we twee hele grote klanten hebben binnengehaald, die begin oktober zijn begonnen."

Megamagazijn

De onderbezetting van het distributiecentrum van Blokker in Geldermalsen is deels te wijten aan de recente faillissementen van winkelketens Big Bazar en BCC. Het Gelderse magazijn werd afgelopen jaren namelijk flink uitgebreid en gemoderniseerd, en ging ook werken voor de koopjesketen en de elektronicawinkel.