Failliet BCC sluit alle vestigingen wegens drukte en agressie in winkels

Ook tussen klanten onderling zou soms een agressieve sfeer zijn geweest. "Men gunt elkaar het laatste koopje niet", aldus een werknemer. "Dergelijke koopjesjagers zijn een heel ander publiek dan dat we normaal in de winkel krijgen", zegt een ander.

Personeelsgebrek

Wat BCC ook parten speelt, is dat na het faillissement afscheid is genomen van de tijdelijke krachten. Ook zijn vaste medewerkers al vertrokken, of hebben zich ziek gemeld. "Dan sta je opeens met slechts vijf collega's in de winkel, maar krijg je wel honderd klanten over de vloer. Dat is niet te doen", aldus een werknemer.