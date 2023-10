Curatoren: geen volledige doorstart BCC, hooguit onderdelen

De curatoren die het faillissement moeten afwikkelen, zeggen op dit moment te onderhandelen met zes gegadigden voor diverse bedrijfsonderdelen van BCC. Het zou daarbij concreet gaan om de bezorgdienst Home Delivery & Installation, de webshop met het klantenbestand, en verschillende combinaties van winkels.

Met name de onderhandelingen over de winkels zouden lastig zijn, wegens discussies met de verhuurders van de panden. Ook zouden verschillende partijen interesse hebben in deels dezelfde winkels.

'Dynalogic en Coolblue'

In de wandelgangen gaat het gerucht dat logistiek dienstverlener Dynalogic geïnteresseerd zou zijn in de bezorgdienst. Coolblue wordt genoemd als partij die interesse zou hebben in negen winkels.