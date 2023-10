Verzekeraar ASR schrapt 260 banen na overname Aegon

ASR maakte de ingreep bekend in een medewerkersbijeenkomst. Volgens een woordvoerster is ook nog niet duidelijk hoeveel banen verdwijnen in Leeuwarden, waar Aegon een kantoor heeft. Bij de samen te voegen onderdelen van ASR en Aegon werken in totaal 415 mensen, van wie 313 in de Friese hoofdstad.

De verzekeraar zegt boventallige medewerkers te helpen bij de zoektocht naar ander werk 'binnen ASR of buiten ASR'.

Kostenvoordelen

ASR verwacht in de drie eerste jaren na de overname van de Nederlandse onderdelen van Aegon jaarlijks 185 miljoen euro aan kostenvoordelen te behalen. Hoewel het grootste deel daarvan uit het samenvoegen van systemen komt, zullen ook afdelingen in elkaar geschoven worden. Wat dit betekent voor het aantal banen kon een woordvoerster van de verzekeraar nog niet aangeven.