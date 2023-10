Verkoop winkelketen BCC vlak voor faillissement afgeketst

Werknemers van BCC zeggen kritisch tegenover de overname door Bero Monaco te hebben gestaan, mede gezien de onbekendheid van het bedrijf en eerdere beroerd afgelopen verkopen van dochters Blokker België en Big Bazar aan vergelijkbare kopers.

Blokker België met destijds 123 winkels werd in 2020 afgestoten aan de omstreden opkoper Dirk Bron, maar ging nog datzelfde jaar failliet. Koopjesketen Big Bazar (135 winkels) kwam in 2021 in handen van opkoper Heerke Kooistra. Die winkelketen raakte deze zomer in de problemen en ging eind vorige maand failliet.