Vacansoleil failliet: klanten, werknemers en schuldeisers de klos

Voor de meeste klanten van Vacansoleil betekent het faillissement volgens het bedrijf dat ze aanspraak kunnen maken op een vergoeding van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). De gevolgen van het faillissement voor de gasten die momenteel op vakantie zijn of gaan, zijn nog onduidelijk.

Als Vacansoleil als gevolg van de financiële problemen de campings niet meer betaalt, is het de vraag of de klanten daar nog kunnen blijven of heen kunnen. "Voor hen wordt door de medewerkers hard gewerkt aan maatwerkoplossingen", schrijft het bedrijf.

'Goed nieuws'

Volgens woordvoerder Marcel Paapst is het faillissement 'ook goed nieuws' voor de 300 medewerkers. "Het bedrijf kon deze week het salaris niet overmaken aan medewerkers." Het UWV neemt de betaling van het achterstallig loon nu over, en ook de loonbetalingen tot maximaal zes weken na het faillissement. "De mensen gaan betaald worden via UWV."