Chemours aansprakelijk voor schade door PFAS-uitstoot

Reactie Chemours

Chemiefabriek Chemours wil samen met gemeenten en belanghebbenden kijken naar hoe zo snel mogelijk 'concrete actie' mogelijk is tegen PFAS-schade, zegt het bedrijf tegen ANP. "In overleg met de betrokken gemeenten kan bijvoorbeeld de mogelijkheid worden onderzocht van het opzetten van een fonds, waarmee gemeenten activiteiten kunnen financieren. We willen verder gaan dan de juridische processen die vaak jaren kunnen duren."

Chemours zegt verder met een 'goed resultaat voor alle partijen' te willen komen. "Tegelijkertijd blijven we ons inzetten voor een zo verantwoord mogelijke productie in onze fabriek."

Een eindvonnis in de zaak die vier gemeenten hebben aangespannen tegen Chemours en voorganger DuPont moet nog volgen. Of het bedrijf dus in hoger beroep gaat tegen de uitspraak, weet een woordvoerder van Chemours nog niet, aldus het ANP.