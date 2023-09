Koopjesketen Big Bazar failliet, 1300 banen weg

Advocaat Oscar van Oorschot van Big Bazar geeft wel aan dat het personeel altijd zijn loonvorderingen betaald krijgt bij een faillissement. Uitkeringsinstantie UWV garandeert de betaling van achterstallige salarissen, tot 13 weken terug. Wel moeten werknemers langer op hun geld wachten.

Ook neemt het UWV de salarisbetalingen aan het personeel maximaal zes weken na faillissementsdatum over.

Schuldeisers

Joost Konings, directeur van het incassobureau dat de verhuurster van de winkel in Goes bijstaat, laat weten dat zijn cliënte 'blij is' met het faillissement. Daardoor komt nu het winkelpand weer vrij, waardoor 'zij er een nieuwe huurder kan inzetten die wel betaalt'.