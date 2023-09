Elektronicaketen BCC vraagt faillissement aan

Bewindvoerders Joris Lensink en Thijs Hekman reageerden vanmorgen nog niet op verzoeken om een toelichting. Een woordvoerster van de rechtbank Amsterdam zegt geen uitspraken te kunnen doen over faillissementsaanvragen.

Grote elektronicaketen

BCC werd in 1945 in Amsterdam opgericht door ondernemer Herman Bakker en groeide onder zijn zoons uit tot een grote witgoed- en elektronicaketen. In 1997 verkocht de oprichtersfamilie het bedrijf, en kwam het in buitenlandse handen.