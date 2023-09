Hoe de winkeldroom van Michiel Witteveen (Blokker, BCC, Big Bazar) uiteenspatte

Desondanks bleef Witteveen geloven in de beursgang. De plannen daarvoor zouden niet zijn afgeblazen, maar slechts uitgesteld. In juni 2022 beloofde hij in een interview in de Volkskrant dat de beursnotering 'zeker gaat gebeuren'.

Door het ijs

In plaats daarvan zakte Mirage Retail Group afgelopen jaar volledig door het ijs. In maart meldde zakenblad Quote dat de beursgang toch weer in de koelkast was gezet. Witteveen weet dat aan loon- en andere kostenstijgingen.