Consumentenbond sleept Google voor rechter om schendingen privacy

Bij de aankondiging van de rechtszaak door de Consumentenbond in mei zei een Google-woordvoerder al de privacyklachten zeer serieus te nemen en SBP om meer details te hebben gevraagd. Volgens hem kwam daar geen reactie op.

Facebook

In maart was de Amsterdamse rechtbank het met de Consumentenbond eens dat Facebook tussen 1 april 2010 en 1 januari 2020 in de fout is gegaan bij de verwerking van Nederlandse persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van Facebookgebruikers uit Nederland werden zonder toestemming gebruikt voor advertentiedoeleinden, maar dat mocht in dit geval niet volgens de wet.