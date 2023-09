Koopjesketen Big Bazar moest Action verslaan, maar staat nu op rand afgrond

Maar na de eeuwwisseling begonnen vooral de huishoudwinkels van Blokker Holding flink last te krijgen van een concurrerend winkelbedrijf, de Action. Die koopjesketen was na de opening van haar eerste winkel in Enkhuizen in 1993 gestaag gegroeid. In 2003 telde Action honderd winkels in Nederland, in 2008 al tweehonderd vestigingen.

Tegenoffensief: Big Bazar

Daarom besloot de familie Blokker in 2007 tot een tegenoffensief. Eind 2007 opende ze de eerste vestiging van Big Bazar, in Apeldoorn. Evenals Action richtte deze nieuwe winkelformule zich op goedkope producten. Die opzet klinkt tegenwoordig nog terug in het credo: 'Bijzonder veel, bizar goedkoop'.