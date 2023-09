Wankelende modeketen Shoeby probeert faillissement te voorkomen

In 2020 boekte het modebedrijf een winst van 1,4 miljoen euro, en in 2021 ruim 2 miljoen euro. De omzet steeg dat jaar met bijna 10 procent, tot 87,4 miljoen euro. Ook de financiële buffers waren eind 2021 nog solide, met een eigen vermogen van 9,4 miljoen euro en een gezonde solvabiliteit van bijna 24 procent. Het modebedrijf maakte nog geen cijfers over 2022 openbaar.

Futureproof

Ook in een recent interview met oprichtster Mieke en dochter Jill werd geen enkele melding gemaakt van problemen, hooguit van een opfrisbeurt. "We zijn onze hele positionering en branding opnieuw gaan bekijken", zei Jill van Deursen begin vorige maand in modeblad Elegance. "We maken Shoeby futureproof en willen nog vooruitstrevender worden."