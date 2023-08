Ontslagen zorgbestuurder grijpt naast bijna 1 miljoen euro vertrekpremie

Opsteker

Volgens Otto's advocaat Melanie Breedveld is het een opsteker dat het hof oordeelt dat de ontslagprocedure geen schoonheidsprijs verdient en dat de bestuurder recht heeft op de transitievergoeding en salaris tijdens de opzegtermijn. Of hij nog juridische vervolgstappen neemt, is nog onzeker. "Daar is nog geen ei over gelegd, en moeten we nog bespreken."

Volgens woordvoerder Annemarie van Daalwijk neemt Brabantzorg geen vervolgstappen. "We respecteren de uitspraak van het hof, en zullen het verschuldigde nabetaling doen. De raad van toezicht achtte het niet langer het belang dat de arbeidsovereenkomst zou worden voortgezet, maar zijn hem toch erkentelijk dat hij jarenlang bestuurder van Brabantzorg is geweest. We zijn blij dat we het nu kunnen afronden."