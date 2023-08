Bedrijf achter modewinkels van Vero Moda en Vila failliet

Dat bevestigt curator Hans Hendriks die het faillissement moet afwikkelen tegenover RTL Z. Volgens Hendriks werkte het bedrijf hard aan een reddingsplan in overleg met de Belastingdienst en een geldschieter, maar ketste dat uiteindelijk af.

Voorlopig blijven de 28 damesmodewinkels van het bedrijf nog open, en worden de kledingvoorraden met een kleine korting verkocht. De curator zegt op zoek te gaan naar een partij aan wie hij de winkelketens kan overdragen. "Vrijdag hebben we in een Van der Valk-hotel een bijeenkomst gehad met de werknemers; die zijn zeer gemotiveerd."

Eeuw oud

De failliete modewinkels waren onderdeel van Posteritas Holding in Utrecht, dat in de kledingbranche beter bekend is als Doek Retail. Het familiebedrijf werd ruim een eeuw geleden opgericht en exploiteerde decennialang eigen winkels. "In de regio Utrecht was Doek een begrip", aldus curator Hendriks. "Ook mijn eigen moeder kocht er kleding."