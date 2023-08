Hoe het iconische showrestaurant Le Garage op de fles ging

In 2019 volgde daarom een grootscheepse renovatie, waarbij het wat gedateerde en sleets geworden interieur in oude luister werd hersteld. Sommige critici waren lovend over het resultaat, maar niet iedereen was enthousiast. Eind dat jaar schreef Het Parool dat er weinig reden was om nog naar Le Garage te gaan.

Corona

Vlak na de heropening van het restaurant brak de coronapandemie uit, waardoor horecagelegenheden langdurig hun deuren moesten sluiten. Le Garage kwam deze periode door, mede dankzij overheidssteun. Uit onderzoek door RTL Z blijkt dat het restaurant alleen al 183.000 euro aan NOW-loonsteun ontving.