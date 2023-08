NS blijft verlieslatend, niet alle reizigers keerden terug na corona

Spoorvervoerder NS schreef in de eerste helft van dit jaar weliswaar zwarte cijfers, maar het reizigersvervoer in Nederland is nog steeds verlieslatend. Het bedrijf wist niet voldoende vervoersbewijzen te verkopen om alle kosten te dekken. De aantallen treinreizigers in Nederland zijn nog altijd niet terug op het niveau van voor corona. Vooral doordeweeks reizen veel minder mensen met de trein.

Mede door vergoedingen vanuit de overheid boekte de Nederlandse Spoorwegen een nettowinst van 38 miljoen euro. Het rijden van treinen in Nederland, de hoofdtaak van het bedrijf, is nog steeds verlieslatend. Dat blijkt uit de vandaag door de NS gepresenteerde halfjaarcijfers. Volgens NS nemen op een gemiddelde werkdag momenteel ongeveer 1,1 miljoen mensen de trein. Voor de pandemie ging het nog om 1,3 miljoen reizigers. Moeilijke periode "De spoorsector opereert in een moeilijke periode met veranderend reisgedrag", verklaart president-directeur Wouter Koolmees. "Nederland reist weer vaker met de trein, maar we hebben nog altijd fors minder reizigers dan voor corona. Dit zien we ook terug in onze financiële prestaties." NS zag in de eerste jaarhelft wel financieel herstel vergeleken met een jaar terug. Het zogeheten operationeel verlies werd teruggedrongen van een min van 225 miljoen euro naar 26 miljoen euro verlies. Volgens het bedrijf is dit echter 'nog steeds onvoldoende voor een financieel gezond NS'. De komende jaren blijven volgens de onderneming daarom 'financieel uitdagend'. Nieuwe werknemers Afgelopen halfjaar stonden voor NS onder meer in het teken van het werven en opleiden van nieuwe werknemers. Zo trok het bedrijf 466 nieuwe hoofdconducteurs en 287 machinisten aan. "Een deel van de nieuwe collega's is al aan het werk op de trein, het andere deel volgt momenteel de opleiding", aldus de NS. Inclusief 760 nieuwe werknemers voor de winkels op de stations heeft het bedrijf 2.761 vacatures ingevuld. Bij NS werken zo'n 19.000 mensen in Nederland.