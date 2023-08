Opnieuw miljoenenverlies voor Perry Sport en Aktiesport

Dat is een belangrijke mededeling, want door de grote verliezen in het verleden waren de financiële buffers van de onderneming eind 2020 volledig weggesmolten. Het eigen vermogen bedroeg destijds ruim 17 miljoen euro negatief. Daarmee was het bedrijf, zoals dat heet 'technisch failliet'.

Buffers blijven onder nul

De jongste jaarrekening toont dat het Britse moederbedrijf JD Sports in 2021 maar liefst 22,5 miljoen euro aan leningen omwisselde voor aandelen. Daardoor zou het eigen vermogen weer boven de nul uitkomen.