Perry Sport en Aktiesport in sneltreinvaart omgebouwd tot Sprinter

In november 2021 opende het Britse moederbedrijf van de twee oer-Nederlandse winkelketens, de beursgenoteerde sportretailer JD Sports, de eerste vestiging van de Spaanse formule Sprinter in Rotterdam. Niet veel later volgde een filiaal in Amsterdam.

Meer Sprinters

Afgelopen september zei JD Sports tegen RTL Z tevreden te zijn met de resultaten van de proefwinkels, en meer Sprinters te willen openen. Onder meer Almere, Venlo en Den Haag stonden destijds al in de planning.