Amerikanen rekenen niet meer op fatsoenlijke opbrengst industriereus Stork

Nieuwe megalening

Dat Fluor er vandaag voor kiest om een nieuwe megalening uit te schrijven, mede om de oude lening af te lossen, is bij nadere beschouwing niet vreemd.

Niet alleen is de verkoop van dochterbedrijf Stork tot nu toe mislukt, ook zelf presteert Fluor zelf niet best. Daarom was het vrijdag al de vraag of het concern uit eigen activiteiten genoeg geld bijeen kon sprokkelen om de oude lening terug te betalen.

In 2020 draaide Fluor een nettoverlies van 369 miljoen dollar. Een jaar later werd maar liefst 405 miljoen dollar verlies geleden. In 2022 boekte het bedrijf wel een gezonde winst, van 145 miljoen dollar. Maar de eerste helft van dit jaar werd weer afgesloten met een verlies; van 46 miljoen dollar.