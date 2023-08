Bud Light-rel kost AB Inbev zo'n 10 procent omzet in de VS

Dat de commotie ertoe leidde dat AB Inbev afgelopen maanden fors minder bier van het merk Bud Light verkocht, was al bekend. Maar uit de vanochtend gepresenteerde resultaten blijkt dat dit ook zichtbaar is in de totale omzet, die het bedrijf in de VS boekte.

Die omzet daalde in het tweede kwartaal met maar liefst 10,5 procent. De brouwer erkent dat die forse omzetdaling vooral te wijten is aan de ophef rond Bud Light.

Omzet wereldwijd stijgt

Wereldwijd is het beeld voor AB Inbev gunstiger. In Europa daalde de omzetten, maar andere regio’s zoals Azië en Zuid-Afrika presteerden juist beter.