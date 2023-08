ING verdubbelt kwartaalwinst, spaarrente blijft laag

Het financiële concern heeft de rente voor spaarders de laatste tijd ook minder ruimhartig opgeschroefd dan veel rivaliserende banken.

Kwartaalcijfers

Uit de resultaten over het tweede kwartaal van dit jaar die ING vanochtend publiceerde, blijkt dat de totale rente-inkomsten van ING in die periode bijna 4,1 miljard euro bedroegen. Dat is honderden miljoenen euro's meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Onder de streep hield ING uiteindelijk zo'n 2,2 miljard euro over, bijna twee keer zoveel als de 1,2 miljard euro winst van een jaar terug.