Oprichtersfamilie van scheepsgigant Vroon zag miljard euro verdampen

Ook de argumenten van de dissidente schuldeiser vond de rechtbank in Breda onvoldoende om het schuldenakkoord te torpederen. Daarom keurden de Brabantse rechters het reddingsplan goed.

Voortbestaan het doel

Advocaat en herstructureringsspecialist Sigrid Jansen, die de rederij tijdens de reorganisatie bijstond, is tevreden met de uitspraak. "De familie heeft de zaak in Nederland en een vergelijkbare zaak in Engeland verloren. In Nederland is geen hoger beroep mogelijk, en de familie heeft al laten weten in Engeland niet in hoger beroep te gaan", zegt zij.