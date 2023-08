Failliete modeketen Score laat miljoenenschuld achter

Uit het vandaag openbaar geworden eerste faillissementsverslag blijkt de situatie nog slechter was dan in de jaarrekeningen zichtbaar was. Boekte de winkelketen volgens de jaarrekening 2021 nog twee ton winst, volgens de faillissementsaanvraag leed het bedrijf in dat jaar 1,7 miljoen euro verlies.

Het jaar ervoor, 2020, boekte Score volgens de faillissementsaanvraag een verlies van 6,7 miljoen euro. Dat resultaat komt wel overeen met de cijfers uit de jaarrekening.

Miljoenenschulden

Uit het faillissementsverslag blijkt verder dat schuldeisers inmiddels 7 miljoen euro aan vorderingen bij de curator hebben ingediend. Met een vordering van bijna 4 miljoen is de Belastingdienst veruit de grootste schuldeiser. Gewone schuldeisers hebben nog 3 miljoen tegoed.