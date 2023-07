Heineken schrijft Rusland af tot nul, maar 'imagoschade is groter'

Na de inval van Rusland in Oekraïne, zei de bierbrouwer zoals veel andere multinationals uit Rusland te willen vertrekken. Maar bijna anderhalf jaar later is dat nog steeds niet gebeurd. Begin dit jaar ontstond een golf aan publieke verontwaardiging, toen Follow The Money onthulde dat Heineken in Rusland vorig jaar juist had geïnvesteerd in groei.

Verkoop nog niet rond

In april zei de biergigant een mogelijke koper voor de Russische activiteiten te hebben gevonden, maar uit het halfjaarbericht van vanochtend blijkt de verkoop nog steeds niet rond te zijn.