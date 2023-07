Verlies webwinkel Wehkamp explodeert tot 23 miljoen euro

Ook beëindigde Wehkamp vorig jaar haar samenwerking met elektronicaketen BCC. De webwinkel benadrukt dat de omzet vorig jaar nog wel 11 procent hoger was dan het laatste pre-coronajaar.

Nettoverlies 23 miljoen

Ook onderaan de streep kreeg Wehkamp afgelopen jaar een tik. Het nettoverlies bedroeg 22,7 miljoen euro, een ruime verdubbeling van het verlies ten opzichte van het jaar ervoor. Destijds bedroeg het nettoverlies 10,1 miljoen euro. Het jaar 2020-'21 was nog sprake van een bescheiden nettowinst, van een kwart miljoen euro.

Het flinke verlies van afgelopen jaar is onder meer het gevolg van een afschrijving van de goodwill. Dat is het bedrag dat in het verleden bij overnames is betaald bovenop de materiële waarde van de overgenomen bedrijven. Bedrijven moeten elk jaar beoordelen of die boekwaarde nog wel juist is.