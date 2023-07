De plantaardige puinhopen van Meatless Farm

Doornhein, die al ruim een kwart eeuw werkzaam is als curator en tientallen faillissementen van onder meer luchtvaart- en retailbedrijven afwikkelde, noemt Meatless Farm niet het ergste of lastigste bankroet uit haar carrière. "Ik heb als curator nog wel voor hetere vuren gestaan. Maar dit is best wel treurig, met veel schulden, veel gedupeerden en een hoop gedoe. Het is een grote bak problemen."

Dat er in Nederland geen doorstart kan worden gemaakt, is volgens haar ook treurig vanuit het perspectief van de schuldeisers hier. De kans dat zij nog iets van hun vorderingen terugzien is op dit moment klein. "Die kans is er mogelijk alleen als er sprake is van aansprakelijkheid voor het tekort, maar mijn onderzoek moet nog worden uitgevoerd. Daar ga ik niet op vooruitlopen", zegt Doornheim.