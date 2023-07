Uitzender Randstad: hogere lonen, minder vraag naar personeel

In Nederland zag Randstad de inkomsten 9 procent terugvallen, tot 799 miljoen euro. Dat was de grootste daling in de regio Noord-Europa. Het omzetverlies in Duitsland bleef door een aanhoudende vraag uit de auto-industrie beperkt tot 4 procent.

Maar er waren ook landen waar het beter ging, bijvoorbeeld in Japan, Australië en Nieuw-Zeeland. Ook in Latijns-Amerika zag Randstad de vraag naar uitzendkrachten aantrekken.

Nederland min 9 procent

Ook directeur Jeroen Tiel van Randstad Nederland benadrukt dat de periode waarmee wordt vergeleken 'extreem positief' was als gevolg van het toenmalige herstel na de coronacrisis. "Met de omzetdaling van 9 procent zijn wij dus best tevreden", zei hij vandaag in de uitzending van RTL Z.