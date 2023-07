Internetbank Bunq haalt toch 44 miljoen euro op

Nadat vanochtend bekend werd dat oprichter Ali Niknam van Bunq in aanvaring was geraakt met minderheidsaandeelhouder PSC over de noodzakelijke investering van tientallen miljoenen in de internetbank, lijkt het probleem nu in sneltreinvaart te zijn opgelost. De partijen steken opeens gebroederlijk 44,5 miljoen euro in het bedrijf.

Dat heeft Bunq einde van de middag bekend gemaakt. Eerder bleek uit een recente uitspraak van de Netherlands Commercial Court waarover het FD als eerste berichtte, dat Niknam de Britse minderheidsaandeelhouder Pollen Street Capital (PSC) van Bunq voor de rechter had gesleept om af te dwingen dat deze akkoord zou gaan met een noodzakelijke kapitaalinjectie. Ruzie over investering Volgens Niknam was hierover op 18 juni via een email een akkoord gesloten. De Britse aandeelhouder, die sinds 2021 een belang van zo'n 10 procent in Bunq bezit, beschouwde dat echter slechts als een stap in de aanloop naar een akkoord. De rechter gaf de Britten voorlopig gelijk. Lees ook: Aandeelhouders Bunq bank raken slaags over miljoeneninvestering Nadat de ruzie tussen de aandeelhouders van Bunq op straat was komen te liggen, kondigde de internetbank vanochtend aan te verwachten dat er alsnog snel een deal zou kunnen komen. Dat blijkt nu inderdaad het geval. 44 miljoen euro In een persbericht zegt Bunq einde van de middag dat Niknam, chief information officer Raymond Kasiman en PSC samen 44,5 miljoen euro aan vers kapitaal in de bank steken. In totaal komen de kapitaalinjecties dit jaar daarmee op 100 miljoen euro. De Britten doen dit keer dus mee. Dat is opmerkelijk, omdat het conflict van de afgelopen weken ging over een investering van 40 miljoen euro door een vehikel van Niknam alleen. Hoe de nieuwe kapitaalinjectie precies is verdeeld tussen de aandeelhouders maakt Bunq niet bekend. En waarom PSC nu opeens toch wel nieuw kapitaal beschikbaar stelt, zegt de bank evenmin. Het persbericht rept zelfs met geen woord over de ruzie en de rechtszaak.