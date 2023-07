Aandeelhouders Bunq bank raken slaags over miljoeneninvestering

In december introduceerde Bunq een nieuw spaarproduct met een relatief hoge rente, dat zoveel nieuwe spaartegoeden opleverde dat de bank al snel opnieuw meer kapitaal nodig had om aan de eisen voor kapitaalbuffers van De Nederlandsche Bank (DNB) te voldoen.

"Bunq heeft een recordjaar achter de rug. We groeien enorm snel en tikten afgelopen week 9 miljoen gebruikers aan, die samen meer dan 4,5 miljard euro aan gebruikerstegoeden aanhouden", laat een woordvoerster van de bank weten. "Doordat we internationale ambities hebben en dit groeitempo verder willen versnellen, waren de aandeelhouders al een tijdje aan het onderhandelen over een extra investering."

Deal ketst af

Omdat PSC opnieuw geen geld in de bank wilde steken, volgden afgelopen maanden onderhandelingen over de voorwaarden voor een aanvullende investering van 40 miljoen euro door het vehikel van Niknam. In een een email van 18 juni leken de Britten aanvankelijk akkoord te gaan met de voorwaarden daarvoor, maar de deal ketste niet veel later toch af.