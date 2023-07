Wankelende streamingdienst Viaplay blijft voorlopig toch in Nederland

De Zweedse streamingdienst Viaplay, in Nederland vooral bekend van de live-uitzendingen van de Formule 1, blijft toch in Nederland. Afgelopen maanden werd bekend dat het bedrijf drastisch moet reorganiseren, waarbij het ook een vertrek uit enkele landen overwoog. Viaplay werd begin vorig jaar actief in Nederland, en telde hier eind december 1,2 miljoen klanten.

Viaplay maakte vanochtend een ingrijpende reorganisatie bekend, tijdens de presentatie van de resultaten in het tweede kwartaal. Het bedrijf kondigde een pakket ingrepen aan, waaronder een ontslagronde waarbij een kwart van de medewerkers buiten de deur wordt gezet, en een onmiddelijk vertrek uit de Baltische staten. Ook de aanwezigheid in het Verenigd Koninkrijk, Polen, de VS en Canada staat ter discussie. Het bedrijf zegt zich te richten op de Scandinavische thuismarkt, en Nederland, waar het snel winstgevend verwacht te zijn. Situatie ernstig Volgens Viaplay is de situatie van het bedrijf zo ernstig, dat het de komende maanden moet kijken naar alle mogelijkheden tot voortbestaan. Het noemt onder meer de verkoop van onderdelen, het ophalen van nieuw kapitaal door uitgifte van nieuwe aandelen of zelfs de verkoop van het hele bedrijf. Lees ook: Streamingdienst Viaplay verliest helft waarde na tegenvallers De geldschieters waaronder de banken gaan een cruciale rol bij het reddingsplan vervullen, onder meer omdat de langlopende sportrechten die de streamingdienst verwierf van hun betrokkenheid afhankelijk blijkt. Bankgaranties "Zekere sport-uitzendrechten zijn afhankelijk van bankgaranties die elk jaar verlengd moeten worden", schrijft Viaplay. "Die garanties kunnen ingetrokken worden als de banken onzeker zijn over de vraag of het bedrijf voldoende liquiditeiten heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen." Ook moet de streamingdienst onderhandelen over geld met leveranciers van sportrechten en televisieseries, en met telecom- en kabelbedrijven die de programma's van het bedrijf doorgeven aan kijkers. "Niet alle investeringen die wij deden in ons aanbod aan kijkers, zijn rendabel gebleken." Tegenvallers Begin juni werd al bekend dat het niet goed ging met de streamingdienst. Destijds meldde het bedrijf tegenvallers, en het vertrek van topman Anders Jensen. De waarde van het aandeel daalde die dag met 60 procent. Vorige week liet Jensens opvolger Jörgen Madsen Lindemann weten dat de zaken er nog slechter voorstonden dan gedacht, waarop het aandeel nog eens een kwart van zijn waarde verloor. Viaplay kampt met een tegenvallende vraag; als gevolg van de hogere kosten voor levensonderhoud sluiten minder huishoudens dan verwacht een abonnement af. Ook vallen de advertentie-inkomsten op de thuismarkt Scandinavië tegen. En ten slotte zijn de eerder doorgevoerde kostenbesparingen niet genoeg om de tegenvallende inkomsten te compenseren. Viaplay in Nederland Viaplay wist in 2021 de Nederlandse rechten voor de live-uitzendingen van de Formule 1 te kopen, naar verluidt voor een bedrag van 100 miljoen euro voor drie jaar. Vorig jaar ging de streamingdienst hier van start. Lees ook: Viaplay groeit nog steeds in Nederland: 'We staan sterk met onze sportrechten' Mede dankzij de populariteit van coureur Max Verstappen steeg het aantal gebruikers in Nederland snel, tot 1,2 miljoen klanten eind vorig jaar. Maar klachten waren er ook; over de tegenvallende technische kwaliteit van de uitzendingen en de gestegen abonnementsprijzen. Nieuwe koersval Op de beurs wist Viaplay de afgelopen dagen het koersverlies van vorige week goed te maken. Maar na de aankondiging vanochtend kelderde het aandeel opnieuw. Na een half uur handel noteerde Viaplay op 50 Zweedse kronen (4,34 euro), een verlies van 26 procent. In de herfst van 2021 was een aandeel in de streamingdienst nog 520 kronen waard, afgelopen april nog bijna 280 kronen. Lees ook: Streamingdiensten zitten in zwaar weer en gaan flink bezuinigen