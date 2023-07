Hoe het sprookje van VanMoof eindigde in een nachtmerrie

Zij zouden in de rij staan om het bedrijf te overladen met groeikapitaal. In interviews voedde Taco Carlier de investeringshonger van geldschieters; het was zijn missie ervoor te zorgen dat er in grote steden over de hele wereld net zoveel gefietst zou gaan worden als in Amsterdam.

Duurzame revolutie

Ook in steden die heuvelachtiger dan Amsterdam waren of waar het warmer was, zou dat mogelijk zijn dankzij de zegeningen van de elektrische fiets. Carlier predikte een duurzame revolutie van stedelijke mobiliteit, waarbij autogebruik drastisch werd teruggedrongen. Het doel van VanMoof werd om 'one billion bums on bikes' te krijgen, een miljard konten op een fietszadel.