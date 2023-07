Brabants Bavaria start verkoop lokaal bier op hongerig Cuba

Nog afgezien van de ruzie met het machtige AB Inbev is de Cubaanse investering opmerkelijk. Swinkels is met Bavaria een van de grotere brouwers in Nederland, maar internationaal gezien hooguit een middelgrote speler.

Het familiebedrijf exporteert vanuit Nederland een aanzienlijke sloot bier en laat in een enkele landen ook haar merken in licentie brouwen. Maar met uitzondering van Ethiopië had het tot dusverre geen eigen brouwerijen in het buitenland.

Indrukwekkende prestatie

Vorig jaar zei bestuursvoorzitter Peer Swinkels tegen RTL Z dat de Cubaanse brouwerij deze zomer klaar moest zijn. Die planning is gehaald, en uit berichten uit op sociale en lokale media blijkt dus dat de bierverkoop onder het merk Parranda deze maand ook daadwerkelijk van start is gegaan.