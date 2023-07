VanMoof voor een prikkie: Marktplaats overspoeld met fietsen

De recente zorgwekkende berichten over het bedrijf gaven bij hem de doorslag. "De maat is vol. Als ik hem verkoop en er wat geld bijleg, kan ik een Vespa kopen. Daar kan ik bovendien zelf nog wat aan sleutelen en bij elke garage terecht, terwijl ik mijn elektrische fiets alleen bij VanMoof kon laten repareren."

Koopje

Schuring vraagt net geen duizend euro voor zijn VanMoof, en ondanks de negatieve berichten rond het bedrijf is er veel belangstelling voor. De advertentie de afgelopen twee dagen al ruim 400 keer bekeken, en 16 keer geliked.

Ook is er al flink op geboden. Het hoogste bod op Marktplaats is nu 800 euro, maar hij zegt al een geïnteresseerde te hebben voor 950 euro. "Het is echt een koopje, ik raak hem waarschijnlijk wel kwijt. Ik vermoed ook wel dat VanMoof op een of andere manier doorgaat, want het is zo'n mooi design."