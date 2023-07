Hippe Amsterdamse fietsenmaker VanMoof in zwaar weer

In de voorlopige jaarrekening over 2021 erkende VanMoof nieuw kapitaal nodig te hebben om het hoofd boven water te houden. Het bedrijf zou onderhandelen met investeerders over een kapitaalinjectie tussen de 10 en 40 miljoen euro. De financiering zou voor eind maart rond moeten komen. Overigens had de externe accountant deze jaarstukken nog niet goedgekeurd.

Brugfinanciering

Het is onduidelijk of VanMoof dat geld eind maart of later ook daadwerkelijk heeft binnengekregen. Technologieblog TechChrunch achterhaalde op basis van gegevens van PitchBook slechts een lening in januari van 5,2 miljoen euro. Volgens de site werkt VanMoof momenteel aan een brugfinanciering, die het bedrijf ademruimte moet geven.