Oer-Hollands Vrumona verkocht: werd groot met Pepsi-Cola en Sisi

Op een wereldwijde omzet van Heineken van 28,7 miljard euro zijn de opbrengsten van Vrumona echter klein. Veelzeggend is dat in de jaarverslagen van de biergigant al jaren geen woord over het frisdrankbedrijf valt te lezen.

De nieuwe eigenaar van Vrumona wordt Unibrew, dat in 2013 ook al het Finse drankenbedrijf Hartwall van Heineken kocht. De Denen brouwen bovendien Heineken-bier in licentie in eigen land, Finland en de Baltische staten.

Denen doen ook Pepsi

Ondanks de krimpende markt voor frisdrank in Nederland en de volgens het Financieele Dagblad relatief lage marges bij Vrumona is de frisdrankfabriek toch een interessante aanwinst voor Unibrew. Ook de Denen werken namelijk samen met het Amerikaanse Pepsico. Zij willen de capaciteit van de fabriek in Bunnik eveneens gaan gebruiken voor de productie voor andere landen.