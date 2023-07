Ahold kan fluiten naar belastingvoordeel van 200 miljoen euro

Maar de Belastingdienst gunde Ahold dit fiscale voordeel niet, waarna het concern naar de rechter stapte. In maart 2022 meldde RTL Z dat het supermarktbedrijf die zaak had verloren. Nu blijkt dat Ahold zich niet bij die uitspraak heeft neergelegd, en in hoger beroep ging.

Opnieuw verlies

Donderdag verloor het moederbedrijf van Albert Heijn ook die zaak. "De aanslag voor de vennootschapsbelasting is niet te hoog", aldus het Amsterdamse hof. "Het beroep dient ongegrond te worden verklaard."