Rapper Diddy verliest eigen wodkamerk na aantijgingen racisme

Drank en sterren

Bekendheden kunnen veel geld binnen harken door hun naam te verbinden aan een drankmerk. Volgens Diageo verdiende rapper Sean 'Diddy' Combs honderden miljoenen aan hun gezamenlijke verkopen van wodka en tequila. Acteur George Clooney verkocht zijn tequilamerk Casamigos voor een miljard dollar aan de drankengigant.

Andere bekende voorbeelden van lucratieve drankendeals door de sterren? In 2021 verkocht de Ierse vechtsporter Conor McGregor zijn belang in het drie jaar eerder opgerichte whiskeymerk Proper No. 12 in 2021 aan de maker van Jose Cuervo tequila, naar verluidt voor 130 miljoen euro.

Dat ook niet-alcoholhoudende dranken artiesten veel geld kunnen opleveren, toonde rapper 50Cent aan. Rond 2004 kreeg hij een minderheidsbelang in Glaceau VitaminWater, in ruil voor promotiewerkzaamheden. Toen Coca-Cola het merk in 2007 voor ruim 4 miljard dollar kocht, streek de artiest naar verluidt zo'n 100 miljoen dollar op.