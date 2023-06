Modeketen Score leek corona-overlever, maar ging toch failliet

Een maand eerder had Peters in een interview in het AD en De Ondernemer ook al gewezen op de successen met Zalando in Duitsland, en zijn ambities om daarna de rest van Europa te veroveren. "We zullen ook in andere landen zulke platforms uitrollen."

Minder rooskleurig

Een blik in de jaarrekeningen leert dat het in werkelijkheid een stuk minder rooskleurig gesteld was met Score en Chasin'. Al in de jaren 2018 en 2019, dus vóór corona, was de omzet al aan het teruglopen, en werd er een broodmager winstje en een flink verlies geboekt (zie infografiek).