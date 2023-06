Onverwachte strop dreigt voor ABN Amro als staat aandelen verkoopt

Sleetse samenwerking

Het bestaan van de samenwerking tussen ABN Amro en verzekeraar NN gaat terug tot 2003. In dat jaar bracht de bank haar verzekeringsactiviteiten onder in een joint-venture met Delta Lloyd. De verzekeraar maakte en beheerde polissen, die onder de naam van ABN Amro en via het kantorennetwerk van de bank werden verkocht.

Delta Lloyd kreeg 51 procent van de aandelen en daarmee de controle in het gezamenlijke bedrijf, ABN Amro kreeg 49 procent. In 2017 kwam het belang in de joint venture in handen van verzekeraar NN, bij de overname van Delta Lloyd.

Ooit succesvol

Het gezamenlijke verzekeringsbedrijf gold heel lang als succesvol. Maar uit de jaarrekeningen van NN blijkt dat de resultaten de afgelopen jaren sterk terugliepen. In 2014 was er nog sprake van een nettowinst van 108 miljoen euro op een omzet van ruim één miljard euro. In 2019 was dat al geslonken tot een nettoresultaat van 42 miljoen euro op een omzet van 561 miljoen euro.

De jaren erna daalden de omzetten en winsten verder (zie infografiek). Sinds verzekeraar NN de levensverzekeringstak uit de joint-venture in 2022 naar zich toetrok, zijn de resultaten helemaal ingezakt. Vorig jaar was de joint venture nog goed voor een omzet van 294 miljoen euro, waarop een mager nettoresultaat van 5 miljoen euro werd gemaakt.