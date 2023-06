Belgische investeerder grijpt de macht bij Tony's Chocolonely

Waar kennen we Verlinvest van?

Verlinvest, het investeringsbedrijf van de Belgische bierfamilie De Spoelberch, is een imposante internationale speler. Het bedrijf is onder meer bekend om zijn topdeals in de drank- en voedingssector.

Daarbij wordt geld gestoken in de groei van vaak hippe merken, om die na een aantal jaren weer door te verkopen aan levensmiddelengiganten. Zo verkocht Verlinvest in 2007 de producent van Vitaminwater voor 4,2 miljard dollar aan Coca-Cola. De hippe sausjesmaker Sir Kensington’s ging in 2017 naar Unilever, naar verluidt voor 140 miljoen dollar.

Beursgang Oatly

Soms verzilvert Verlinvest haar belangen ook op een andere manier. Zo verkochten de Belgen in 2021 een deel van hun aandelen bij de beursgangen van havermelkproducent Oatly en kokoswatermaker Vita Coco.

Bij de beursgang van Oatly liepen heel wat investeerders een flinke scheur in de broek op. Het aandeel Oatly ging in mei 2021 naar de beurs voor 17 dollar. Tijdens de beursgang werd 1,4 miljard dollar opgehaald, dat deels in de zakken van Verlinvest vloeide.

Aanvankelijk waren de nieuwe aandeelhouders euforisch; twintig dagen na de beursgang tikte het aandeel met bijna 29 dollar het hoogtepunt aan. Daarna stortte de koers echter in, om niet meer te herstellen. Een aandeel is tegenwoordig 1,87 dollar waard.