Meatless Farm wilde de wereld veroveren, maar is nu (bijna) failliet

Doornhein is niet alleen curator van de failliete Nederlandse werkmaatschappij The Meatless Farm, maar ook bewindvoerder van Meatless Farm Group. Dat is de Nederlandse houdstermaatschappij voor de hele bedrijvengroep, die ook aandelen zou bezitten in het Britse bedrijf.

Die holding heeft uitstel van betaling aangevraagd. "Het is de verwachting dat deze surseance binnen enkele dagen ook wordt omgezet in een faillissement. Het mooiste zou zijn als we de hele groep bijeen kunnen houden."

Wind in de rug

Meatless Farm werd in 2016 opgericht door de 48-jarige Deense ondernemer Morten Toft Bech. Het bedrijf had enkele jaren de wind in de rug dankzij de groeiende belangstelling van consumenten voor vleesvervangers.