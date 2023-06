Meevaller voor crypto-gedupeerden Bitnextfast: driekwart inleg terug

Dat blijkt uit het meest recente faillissementsverslag van het failliete bedrijf achter Bitnextfast, dat door curator Rocco Mulder bij de rechtbank is ingeleverd. Mulder verwacht het faillissement deze maand te beëindigen. "Er liepen in dit dossier heel veel beren op de weg, maar uiteindelijk is het toch nog gelukt", zegt Mulder in een toelichting tegen RTL Z.

Beleggersmiljoenen

Onder de naam Bitnextfast en met kekke filmpjes op zijn website en sociale media wist de destijds 24-jarige Pieter J. in 2018 in enkele maanden ruim 5,6 miljoen euro van zo'n 140 beleggers binnen te harken. Dat geld zou hij voor hen investeren in cryptovaluta als bitcoin.