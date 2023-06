Enorme schade door koperdiefstal op zonneparken

Directeur Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) herkent het probleem. "Dat de koperprijs zo hoog is hangt ook samen met de energietransitie. Daar zijn namelijk veel nieuwe koperkabels voor nodig, wel duizenden kilometers. Helaas zien we dat sommige mensen daar illegaal een handeltje van proberen te maken. Maar hoe je het probleem oplost is de vraag."

Beveiligingsmaatregelen

Holland Solar beschikt niet over concrete cijfers over de diefstallen. De politie zegt geen aparte cijfers te hebben over koperdiefstal en kan niet zeggen of er extra gecontroleerd wordt bij zonneparken. Het Verbond van Verzekeraars beschikt eveneens niet over cijfers rond schadeclaims.