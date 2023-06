Failliet herstelbedrijf Fixers boekte miljoenenverliezen, klanten gedupeerd

Ook kon een relatief groot aantal goederen niet worden teruggevonden 'omdat de orderbonnen in het systeem van het bedrijf in een aantal gevallen niet blijken te matchen met de al dan niet gerepareerde producten'. Om klanten de mogelijkheid te geven hun eigendommen alsnog terug te krijgen, organiseert de curator nog een laatste uitgiftedag.

Doorstart

Vrijdag meldde RTL Z dat Fixers onder een andere eigenaar een doorstart maakt, waarbij vijf winkels weer open zullen gaan. Volgens de curator waren er drie biedingen op de failliete boedel.

De keuze viel op de uiteindelijke koper, mede omdat zijn bod het hoogste was, hij een deel van het personeel wilde overnemen, en 'zich had voorgenomen de benadeelde consumenten van het bedrijf op enigerlei wijze te compenseren', aldus de curator in het verslag.