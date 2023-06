Industriereus Stork zet mes in hoofdkantoor, 22 banen weg

"We hebben al zo vaak gehoord dat de verkoop bijna rond is, dat we dat nog maar even moeten afwachten. Maar dat betekent niet dat we het niet meer over de lopende zaken hebben", zegt Bot van CNV.

"Zo zijn de onkostenvergoedingen voor werknemers die veel voor het bedrijf op weg zijn hopeloos achtergebleven. De kosten voor broodjes, koffie en overnachtingen zijn de laatste tijd sterk opgelopen, maar de vergoedingen niet. Dat betekent dat mensen er zelf structureel geld bij moeten leggen. Dat moet nu snel veranderen."