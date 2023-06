Streamingdienst Viaplay verliest helft waarde na tegenvallers

De Zweedse streamingdienst Viaplay, in Nederland vooral bekend als uitzender van de Formule 1, is vanochtend op de beurs ruim de helft van zijn waarde verloren. Aandeelhouders zagen 900 miljoen euro verdampen. Het bedrijf is in de problemen terecht gekomen door tegenvallende marktomstandigheden en falende kostenbesparingen.

Viaplay werd in 2018 opgericht en ging in maart 2019 naar de beurs. Het bedrijf had ambitieuze plannen om naast Scandinavië ook de rest van Europa, de VS en Canada te veroveren. Aanvankelijk succes Dat leek aanvankelijk uitstekend te gaan. Zo kwam het bedrijf vorig jaar ook naar Nederland, waar het onder meer de wedstrijden van de Formule 1 ging uitzenden. Dankzij het succes van Max Verstappen namen veel Nederlanders een abonnement. Lees ook: Viaplay groeit nog steeds in Nederland: 'We staan sterk met onze sportrechten' Volgens het meest recente jaarverslag van Viaplay boekte de streamingdienst vorig jaar een omzet van 15,7 miljard Zweedse kronen (1,35 miljard euro), en een nettowinst van 323 miljoen kronen (28 miljoen euro). Koersstijging Ook op de beurs deed Viaplay het aanvankelijk goed, mede dankzij de coronapandemie. Daardoor moesten veel mensen noodgedwongen thuisblijven, en hun vertier binnenshuis zoeken. De koers steeg van 218 kronen naar ruim 500 Zweedse kronen in de tweede helft van 2021. Maar vorig jaar kwamen de eerste scheurtjes in het succesverhaal. In Nederland klaagden klanten van Viaplay over de gebrekkige kwaliteit van de streams, en de groeiplannen werden gefrustreerd door de onzekere economische omstandigheden. Lees ook: Viaplay compenseert F1-kijkers voor slechte stream Op de beurs zakte de koers van het aandeel, naar een niveau tussen de 300 en 200 Zweedse kronen in de afgelopen twaalf maanden. Koers ingeklapt Vandaag klapte de koers echter helemaal in, nadat Viaplay plotseling bekendmaakte dat de vooruitzichten veel minder rooskleurig zijn dan eerder gemeld. Volgens het bedrijf worden de inkomsten gedrukt omdat mensen vanwege de gestegen kosten voor energie en voeding veel terughoudender zijn geworden met het nemen van abonnement op een streamingdienst. Daarnaast zou een eerder aangekondigd kostenbesparingsprogramma vooralsnog te weinig opleveren om dat effect te compenseren. 900 miljoen verdampt Topman Anders Jensen, die het bedrijf leidde sinds 2018, is per direct opgestapt en vervangen. Beleggers reageerden vanmorgen geschokt. De koers van het aandeel kelderde in de ochtendhandel met bijna 60 procent, van 217 naar 88 Zweedse kronen. In euro betekent dat een daling van 16,65 naar 7,56 euro. De totale beurswaarde van het bedrijf daalde van 17,2 miljard Zweedse kronen naar 6,9 miljard kronen, ofwel van 1,5 miljard euro naar 600 miljoen euro.