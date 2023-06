Limburgse autobouwer VDL Nedcar zet helft van het personeel op straat

"Dat is ons tot nu toe niet gelukt. Uiteindelijk is de tijd – door turbulente omstandigheden op de automarkt te kort gebleken om de hele populatie aan het werk te houden. Wij balen daarvan en voor onze medewerkers die hun baan verliezen spijt ons dat."

Afgelopen maanden was er al sprake van veel onrust onder de werknemers van de autoproducent, en stakingen. Vandaag kondigden de vakbonden aan dat er ook maandag weer 24 uur gaat worden gestaakt.

VDL Nedcar in Born is een onafhankelijke autoproducent die in opdracht van derden auto's produceert. Het is de enige grote autofabriek in Nederland, en maakt sinds 2012 deel uit van industrieel familiebedrijf VDL Groep.